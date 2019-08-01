В Донбассе будут происходить провокации и нечастые обстрелы — эксперт
Киев, 1 августа, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Экс-замглавы генштаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко призвал экспертов «не распространять заблуждение о том, что якобы ключи от мира на Донбассе находятся только в Кремле». Соответствующее заявление он сделал 1 августа в эфире одного из украинских телеканалов.
В доказательство своих слов он привел успехи президента Владимира Зеленского по установлению относительного мира в Донбассе, а также подготовку к работам по восстановлению моста в Станице Луганской.
В то же время он признает, что в Донбассе будут происходить вооруженные провокации и нечастые обстрелы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчакотметил, что с момента начала бессрочного перемирия на Донбассе боевых потерь среди украинских солдат не было.