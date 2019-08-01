Киев, 1 августа, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Экс-замглавы генштаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко призвал экспертов «не распространять заблуждение о том, что якобы ключи от мира на Донбассе находятся только в Кремле». Соответствующее заявление он сделал 1 августа в эфире одного из украинских телеканалов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«Говорить, что любая ситуация в Украине зависит от ключей, которые находятся в кармане человека, который сидит в Кремле, неправильно. Это снижает нашу роль как страны и народа. Это не совсем правильно. Конечно, это мощное государство, которое ведет себя коварно. Но однозначно говорить, что все решается только там, это неправильно», — рассказал Романенко.

В доказательство своих слов он привел успехи президента Владимира Зеленского по установлению относительного мира в Донбассе, а также подготовку к работам по восстановлению моста в Станице Луганской.

«Зеленский показывает желание решительно все изменить… Если мы будем двигаться даже маленькими шагами, мы достигнем цели по установлению мира на Донбассе и вернем землю… Мы знаем о том, что вводилось много перемирий, режимов тишины. Когда вводился этот режим рассчитывали, что он будет бессрочным. Соответственно были требования к сторонам. Таким образом будет достигнуто выполнение первого пункта минских соглашений — прекращение боевых действий. Это фактически начало отвода войск, чтобы вообще не было выстрелов», — рассказал Романенко.

В то же время он признает, что в Донбассе будут происходить вооруженные провокации и нечастые обстрелы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчакотметил, что с момента начала бессрочного перемирия на Донбассе боевых потерь среди украинских солдат не было.