Донецк, 1 августа, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Украинские силовики используют перемирие для укрепления своих позиций в Донбассе, заявил 1 августа начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

«Сегодня ночью зафиксирована работа инженерных подразделений оккупантов в районе населённого пункта Опытное, где они с использованием универсальных минных заградителей произвели дистанционное минирование переднего края своих позиций противопехотными минами», — рассказал он.

Безсонов подчеркнул, что ВСУ не составляли карт минных полей и не поставили указатели, сигнализирующие о минной опасности.

«Мы призываем международных наблюдателей немедленно вмешаться в действия украинской стороны, ставящей под угрозу жизнь мирных граждан, проживающих в приграничной зоне», — добавил он.

Ранее Безсонов рассказал о трёх случаях подрыва украинских силовиков на собственных минах. Инциденты были зафиксированы в районе населённых пунктов Верхнеторецкое, Дзержинск и Новогнатовка.

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