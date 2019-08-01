* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Приштина, Сербия, 1 августа, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Косово, по отношению к числу жителей, является территорией с наибольшим процентом бойцов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Об этом сообщает сербское информационное агентство Танюг.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

«В процентном соотношении, среди них (косоваров, воевавших на Ближнем Востоке) больше печально известных экстремистов, чем среди иракцев или сирийцев. После развала халифата они возвращаются с мест боевых действий на родину. Таким образом, эти преступники представляют собой серьезную угрозу как для всех христиан, так и для стабильности в региональном и мировом масштабе», — сказал Вулин.

«Если Соединенные Штаты хотят защитить своих граждан и жителей Балкан, пусть не создают и не вооружают косоварские военизированные формирования, так называемой «Косовской армии», — добавил министр. По словам Вулина, даже бывшие террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), вернувшиеся с мест боевых действий в Сирии, будут представлять меньшую угрозу, чем хорошо вооруженные бойцы армии Косово, в рядах которых служат и бойцы из бывшей сепаратистской АОК (Армии освобождения Косово).