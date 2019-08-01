Гома, Конго, 1 августа, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Вечером в среду, 31 июля, в городе Гома на востоке ДР Конго был зафиксирован третий случай лихорадки Эбола, передает RFI Kiswahili.

(сс) UNMEER / Simon Ruf Борьба с вирусом Эбола

Заболевшая — дочь торговца золотом, который скончался от Эболы утром 31 июля. Погибший прибыл в город Гома, провинция Южное Киву, 13 июля, 22 июля он был госпитализирован, 30 июля ему диагностировали лихорадку Эболу.

По словам главного координатора по борьбе с Эболой в ДР Конго Аарона Аруна Абеди, погибший мужчина стал третьим человеком с подтвержденным вирусом Эболы, находившийся под наблюдением врачей в медицинском центре.

Население города составляет около двух миллионов человек.

Вспышка лихорадки Эбола объявлена в провинциях Северное Киву и Итури на востоке ДР Конго 1 августа 2018 года. С тех пор от болезни скончались 1803 человека, по состоянию на 31 июля.