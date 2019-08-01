Чита, 1 августа, 2019, 13:19 — ИА Регнум. На базе Забайкальского государственного университета будут готовить горняков. Об этом сегодня, 1 августа, на совещании под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева в Чите заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Об этом сообщается на странице пресс-службы губернатора Забайкальского края в социальной сети Facebook.

Горняки

По словам Козлова, это стало возможным благодаря созданию на базе ЗабГУ подразделения национального исследовательского университета МИСиС.

В ближайшие два года в регионе откроются девять новых профессиональных образовательных программ: 175 бюджетных мест в колледжах и 55 — в вузах.⠀Кроме того, по плану развития центров экономического роста, семь профессиональных образовательных учреждений края получат 170 млн рублей на оборудование, которое используется на производстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня, 1 августа, находится с рабочей поездкой в Забайкальском крае.