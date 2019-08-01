Москва, 1 августа, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Автомобили тольяттинского автозавода с 1 августа 2019 года подорожали на сумму от 5 тыс. до 7 тыс. рублей в зависимости от модели. Об этом 1 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Lada.ru Lada Vesta

По оценкам экспертов сайта «Цена Авто», в среднем цена автомобилей Lada повысилась на 1%.

Больше всего подорожание затронуло модель Lada Vesta. С начала августа её цена выросла на 7 тыс. рублей. Модели Lada Largus подорожали на 6 тыс. рублей. Меньше всего подорожали модели Lada Granta, 4×4 и Xray. Они подорожали на 5 тыс. рублей.

Напомним, с 1 июля 2019 года АвтоВАЗ поднял цены на все модификации машин Lada Granta и Lada Vesta кроме версии Cross. Рост стоимости по всем моделям составил 5 тыс. рублей.

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