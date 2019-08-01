Белград, 1 августа, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич, заявил, что посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко передал ему послание от президента России Владимира Путина. Данное заявления было сделано на презентации военной техники переданной Россией сербской стороне. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербский президент Александр Вучич

Президент отказался передавать подробности содержания письма, но отметил, что оно было приятное.

«Я могу только сказать, что мне было приятно его прочитать», — сказал Вучич, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко передал послание Владимира Путина президенту Сербии при вручении верительных грамот.