Рыбинск, Ярославская область, 1 августа, 2019, 13:16 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области 88-летнюю пенсионерку обманули под предлогом денежной реформы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. По подозрению в совершении мошенничества задержана 44-летняя жительница Владимирской области. Как установили полицейские, мошенница попросила старушку показать ей все деньги, которые были в доме. Якобы для того, чтобы переписать номера денежных купюр для их последующего обмена. После этого она сложила все деньги в общий сверток, отвлекла пенсионерку и похитила денежные средства. Сумма похищенного составила 275 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию, подозреваемая установлена, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанная возместила пенсионерке 60 тысяч рублей.