Озёрск, Челябинская область, 1 августа, 2019, 13:11 — ИА Регнум. В Челябинской области один из местных жителей получил срок за попытку подкупить сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным СКР, 4 апреля житель Озёрска управлял машиной в пьяном виде. Его остановил сотрудник ГИБДД. Мужчина предложил ему 30 тыс. рублей, чтобы уйти от наказания.

О произошедшем полицейский сообщил своему начальству и гражданин был задержан. По приговору суда ему назначен год условно, также он должен уплатить 450 тыс. рублей штрафа.