Екатеринбург, 1 августа, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Свердловское правительство приняло областную стратегию развития внутреннего и въездного туризма до 2035 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в региональном департаменте информационной политики.

Уральские горы

Цель стратегии — создать на Среднем Урале конкурентоспособную индустрию внутреннего туризма и усилить поток туристов в регион. Число туристов должно увеличиться не менее чем на 50% по сравнению с показателями 2018 года.

Напомним, 25 апреля 2019 года свердловский министр инвестиций Виктория Казакова заявила о новой активизации «медицинского туризма» в регионе. На Среднем Урале оказываются качественные медицинские услуги, что может привлечь многих соотечественников и даже иностранцев.