Стокгольм, 1 августа, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Миграционная служба Швеции ожидает дальнейшего роста числа мигрантов в ближайший год. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Такой прогноз сделал генеральный директор миграционной службы Швеции Микаэл Риббенвик. Также он заявил, что время обработки каждого запроса на шведскую визу будет сокращено, что сделает работу миграционной службы эффективнее.

За первую половину 2019 года на территорию Швеции мигрировали более 15 000 человек, к концу года число увеличится до 25 000.

Шведская миграционная служба в дальнейшем, исходя из соглашения ЕС и Турции, будет в первую очередь рассматривать заявление из Турции. Учитывая стабилизацию ситуации в Сирии, квоты для сирийцев, по прогнозам специалистов, будут уменьшены.