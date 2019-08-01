Вена, 1 августа, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир выступил с осуждением нападения на участников пресс-конференции, проходившей неделю назад в офисе информационного агентства «Укринформ» в Киеве. Об этом он сообщил в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

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«Я осуждаю нападение на пресс-центр, —написал Дезир. — Я призываю власти полностью расследовать этот инцидент и привлечь к ответственности нападавших».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Киеве была сорвана пресс-конференция кандидатов в депутаты Верховной рады, которая проходила в агентстве «Укринформ». Встреча была посвящена прошедшим на Украине досрочным парламентским выборам.

В какой-то момент в здание агентства ворвались активисты малоизвестной организации «Традиция и порядок» и напали на присутствовавших. Злоумышленники выломали двери, избили сотрудников агентства и забросали яйцами собравшихся. В ходе беспорядков пострадали трое сотрудников информагентсва.