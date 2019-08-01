Кемерово, 1 августа, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Аномально жаркая погода пришла в Кемеровскую область с последним месяцем лета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Дубровин ИА Красная Весна Кемерово

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в период со 2 по 8 августа в регионе сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 °C выше.

По данным на 16:00 (время местное) в Кемерове было +30,1 °C.

Тем временем Единая дежурно-диспетчерская служба Новокузнецка опубликовала прогноз возможной обстановки на ближайшие дни. Согласно информации ЕДДС, в ближайшие три дня воздух на территории Кемеровской области может прогреться до +30 °C — +36 °C. Несмотря на аномально жаркую погоду, 3 и 4 августа в некоторых районах региона могут пройти дожди.

Жаркая погода наблюдается и в других регионах Сибири.