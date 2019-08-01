Пекин, 1 августа, 2019, 13:04 — ИА Регнум. ВВП Тайваня во втором квартале 2019 года вырос на 2,41% относительно того же периода 2018 года, сообщили в местном статистическом агентстве, передает 1 августа агентство Синьхуа.

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Квартальный рост превысил прогнозируемые 1,78% в мае преимущественно в связи с большим чем ожидалось ростом инвестиций и экспорта, отметили в агентстве. Индивидуальное потребление в период с апреля по июнь выросло на 1,57%, что ниже прогнозируемых 1,76% в мае, сообщили в агентстве, отметив, что рост спроса на новые автомобили, мотоциклы и зарубежные поездки. ВВП Тайваня за первое полугодие вырос на 2,07%.

Как сообщало ИА REGNUM, оценочные темпы роста ВВП Тайваня на 2019 год в феврале текущего года были снижены до 2,27%, что на 0,14% ниже предыдущего прогноза.