Москва, 1 августа, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Российский дистрибьютор китайской компании Chery снизил цены на все комплектации кроссовера Chery Tiggo 3 c 1 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба китайской компании.

Chery.ru Кроссовер Chery Tiggo 3

Если раньше стоимость Tiggo 3 в версии Comfort MT была на 95 тыс. дороже, то теперь она составляет 799,9 тыс. рублей. В комплектации Luxury Plus MT авто стало дешевле на 80 тыс. рублей. Его стоимость теперь составляет порядка 859,9 тыс. рублей. А в версии Luxury Plus CVT авто подешевело на 60 тыс. рублей, до 939,9 тыс. рублей.

При бронировании в онлайн-магазине авто будет стоить дешевле еще на 10 тыс. рублей.

Напомним, что Chery Tiggo 3 имеет 4-цилиндровый бензиновый силовой агрегат 1.6 DVVT, мощность которого составляет 126 л. с. Стоит отметить также, что среднеразмерный кроссовер Tiggo 3 является бестселлером Chery в России. За первое полугодие 2019 года на российском рынке было реализовано 2767 автомобилей китайской марки.

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