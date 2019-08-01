Душанбе, 1 августа, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Посол Казахстана в Таджикистане Аскар Тажибаев вручил верительные грамоты главе республики Эмомали Рахмону. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

Mfa.kz Церемония вручения верительных грамот послом Казахстана президенту Таджикистана

Во время церемонии вручения грамот президент Таджикистана отметил высокий уровень двусторонних отношений и выразил готовность к дальнейшему наращиванию взаимовыгодных связей между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня посол Казахстана Берик Арын вручил верительные грамоты королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду. Стороны выразили заинтересованность в развитии отношений между Эр-Риядом и Нур-Султаном.