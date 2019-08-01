Каменск-Уральский, Свердловская область, 1 августа, 2019, 12:56 — ИА Регнум. В Свердловской области принятие к рассмотрению апелляционной жалобы поданной защитой экс-мэра Каменска-Уральского и главы Южного управленческого округа Михаила Астахова может затянуться. Об этом сообщил его адвокат интернет-изданию «Новый день».

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Представитель стороны защиты пояснил, что апелляционная жалоба поступила в суд первой инстанции, но перед тем как она будет передана в Свердловский областной суд, с ней должны ознакомиться все стороны процесса, чтобы подготовить свои возражения. Этот процесс по словам адвоката может занять от двух до трёх месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор в отношении Михаила Астахова был вынесен Синарским районным судом Каменска-Уральского. Чиновник был признан виновным в получении взятки и приговорён к восьми годам лишения свободы.

После оглашения приговора Михаилу Астахову стало плохо, и его госпитализировали. В свою очередь сторона защиты подготовила апелляционную жалобу и направила её в Синарский районный суд.

Напомним, что Михаил Астахов опытный государственный служащий. С 2008 по 2016 год он был мэром Каменского-Уральского, после чего его назначили главой Южного управленческого округа Свердловской области.