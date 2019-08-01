Барнаул, 1 августа, 2019, 12:51 — ИА Регнум. В западных районах Алтайского края 2 августа ожидается высокий, 4 класс пожароопасности. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Западно-Сибирского гидрометцентра.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

А в Родинском, Хабарском районах сохранится чрезвычайная пожароопасность — 5 класса.

Пожарам будет способствовать аномально жаркая погода с максимальными температурами +35°C и выше. Жару принесут сюда юго-западные ветры из Казахстана.

Впрочем, жители Алтайского края не одиноки. Как ранее сообщало ИА REGNUM, аномальная жара придёт и в две соседние республики — Алтай и Хакасия.

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