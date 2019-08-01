Новосибирск, 1 августа, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Август в Новосибирской области начался с 30-градусной жары, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

Сегодня, 1 августа, в Новосибирске воздух прогрелся до +33 °C.

Тем временем, Западно-Сибирский гидрометцентр передаёт, что в период со 2 по 5 августа в Новосибирском и Сузунском районах региона ожидается высокая пожароопасность (4 класса); в Краснозерском и Баганском районах сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класса).

«Со 2 по 4 августа местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°C и выше», — отмечают синоптики.

По данным Росгидромета, август в Западной Сибири начнётся с аномально жаркой погоды с максимальной температурой воздуха +30 °C и выше. Однако, уточняется, что жаркая и сухая погода продлится недолго. Так, в Новосибирской области, уже завтра, 2 августа, по прогнозам, ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди и грозы. Но температура воздуха будем по-прежнему высокой — до +34°C.