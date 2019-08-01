Ульяновск, 1 августа, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Возможный дизайн нового внедорожника UAZ Hunter представил независимый дизайнер Андрей Фандюхин. Об этом 1 августа сообщается на сайте Tarantas.news.

Tarantas.news UAZ Bor

Ульяновский автозавод пока не планирует обновлять знаменитый внедорожник.

Нужно отметить, что экстерьер УАЗика, показанный на рендерах, имеет весьма брутальные очертания кузова. У внедорожника выделяющийся капот и небольшие окна. Также в автомобиле есть основные элементы дизайна УАЗ-469. От него дизайнер взял круглые фары, горизонтальную решётку радиатора, а также колёсные арки в виде трапеции.

У авто будет рамным шасси с передней независимой подвеской и задней зависимой. Фандюхин назвал своё творение UAZ Bor.

Напомним, что первый УАЗ-469 сошёл с конвейера в 1972 году. Следующим в модельном ряду стал UAZ Hunter, который также к нынешнему времени сильно устарел.

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