Москва, 1 августа, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как в Москве восстанавливали ВДНХ. Запись в блоге мэра появилась 1 августа, в день 80-летнего юбилея комплекса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«К концу нулевых годов Выставка превратилась в «главную шашлычную страны» с сотнями палаток и мангалов. На территории было возведено свыше 300 незаконных построек», — написал мэр.

Он отметил, что некоторые самострои «прилепили» к историческим павильонам. Сами павильоны сдавались в аренду под склады и торговые точки.

«90% исторических объектов находилось в аварийном состоянии. Лично мне было стыдно, что в Москве творится такое», — заявил мэр.

Он рассказал, что после передачи объекта городу ВДНХ было возвращено историческое имя. Территорию объединили с парком «Останкино», убрали заборы. Далее провели этап реконструкции, во время которого не только отремонтировали асфальт и газоны, но и вывезли сотню палаток с шаурмой и шашлыками.

На ВДНХ перевезли из парка Горького макет орбитального корабля «Буран», открылись океанариум и каток с искусственным льдом. Сейчас проводится второй этап возрождения ВДНХ. В частности, введены в строй фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».