Кабул, 1 августа, 2019, 12:50 — ИА Регнум. За последнюю неделю в Афганистане погибли по меньшей мерее 200 мирных граждан. Об этом свидетельствуют данные, собранные информационным агентством Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Ситуация осложняется тем, что в воскресенье, 28 июля, в стране стартовала предвыборная кампания — 17 политиков выдвинули свои кандидатуры на пост президента страны в предстоящих в сентябре 2019 года выборах.

После чего в столице Афганистана, городе Кабул, начиная с понедельника, 29 июля, начались массированные нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые могут сорвать электоральный процесс в стране.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.