Пропавшие на Белом море туристы — байдарочники из Петербурга
Петрозаводск, 1 августа, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Группа из 10 туристов, с которой с 24 июля потеряна связь в карельской части акватории Белого моря, оказалась компанией байдарочников из Санкт-Петербурга.
«Спасательные службы ждут улучшения погодных условий, чтобы начать поиски туристов», — сообщает агентство «Карелинформ».
По данным управления МЧС по Республике Карелия, туристы планировали добраться до острова Бережной Сосновец в Беломорском районе, после чего на байдарках посетить еще несколько островов и вернуться в село Нюхча.
Погода на Белом море в эти дни штормовая.
Как надеются родственники пропавших, байдарочники пережидают непогоду на одном из островов, где нет сотовой связи. Тем временем спасатели ждут улучшение погодных условий, чтобы начать поиски туристов.