Петрозаводск, 1 августа, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Группа из 10 туристов, с которой с 24 июля потеряна связь в карельской части акватории Белого моря, оказалась компанией байдарочников из Санкт-Петербурга.

Байдарочники

«Спасательные службы ждут улучшения погодных условий, чтобы начать поиски туристов», — сообщает агентство «Карелинформ».

По данным управления МЧС по Республике Карелия, туристы планировали добраться до острова Бережной Сосновец в Беломорском районе, после чего на байдарках посетить еще несколько островов и вернуться в село Нюхча.

Погода на Белом море в эти дни штормовая.

Как надеются родственники пропавших, байдарочники пережидают непогоду на одном из островов, где нет сотовой связи. Тем временем спасатели ждут улучшение погодных условий, чтобы начать поиски туристов.