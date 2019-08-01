Ульяновск, 1 августа, 2019, 12:39 — ИА Регнум. В Ульяновске планируют продолжить реконструкцию очистных сооружений в Правобережной части города. На услуги инженерно-технического характера выделяется из бюджета около 27,3 млн рублей. Основанием для проведения работ является федеральная программа «Оздоровление Волги». Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Исаак Левитан. Свежий ветер. Волга. 1895

Заказчиком выступает управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска. Победитель конкурса должен будет выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию по объекту: «Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания и реконструкция сооружений биологической очистки второй очереди на городских очистных сооружениях канализации (ГОСК)».

Объект, о котором идёт речь, находится в Железнодорожном районе Ульяновска по проезду Нефтяников, 5. Это городские очистные сооружения канализации (ГОСК) в Правобережной части Ульяновска. Здесь планируется вторая очередь реконструкции. Основанием для проведения работ является федеральная программа «Оздоровление Волги».

«Цель проекта — реконструкция очистных сооружений канализации с применением наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим законодательством», — говорится в техническом задании.

Согласно документу, проектная производительность существующих сооружений следующая: суточный расход — 150 000 м3/сут, максимальный часовой расход — 9000 м3/ч. Фактический приток сточных вод (2016−2018 годы): суточный расход — 62 847 м3/сут, максимальный часовой расход — 4000 м3/ч. Проектная производительность будет уточнена при разработке проектной документации.

Начальная стоимость контракта составляет 27 287 173,02 рублей, средства предусмотрены в республиканском и муниципальном бюджетах. При определении победителя будут учитываться как стоимость услуг (60% от общего критерия оценки), так и квалификация участника, то есть опыт по выполнению работ сопоставимого характера и объема, наличие финансовых и материальных ресурсов, деловая репутация участника закупки.

Работы в рамках контракта должны быть завершены к 1 марта 2020 года.