Лос-Анджелес, США, 1 августа, 2019, 12:35 — ИА Регнум. В 2019 году Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт могут стать конкурентами в борьбе за «Оскар». Подобное предположение сделал в своей статье 31 июля журнал Variety.

Цитата из к/ф «Однажды в ...Голливуде». реж. Квентин Тарантино. 2019. США, Великобритания Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт

Издание отмечает, что кинокритики, киноманы и члены жюри в новом сезоне награждений могут столкнуться с классической голливудской дилеммой по поводу того, кто из этих двух актеров исполнил главную роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в голливуде», а кто роль второго плана. Sony пока что не раскрыла свои планы. Однако инсайдеры сообщают, что, скорее всего, роль Ди Каприо будет названа главной.

Один из членов Киноакадемии США сказал Марку Малкину (автору статьи): «Это лучшая работа, которую Брэд когда-либо делал, но повествование направляет Рик». При этом другой инсайдер отметил, что Питт, похоже, согласен на второстепенную роль, поскольку большинство зрителей считают, что лидером в фильме является персонаж Ди Каприо.

Читайте также: Чушь собачья: в разработке фильма «Мстители: Финал» помогал квантовый физик

Напомним, картину «Однажды в голливуде» показывают в кинотеатрах США с 26 июля 2019 года. В России фильм выйдет в широкий прокат 8 августа.