Москва, 1 августа, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на сокращение срока получения разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Сейчас в течение 35 рабочих дней со дня получения обращения принимает решение о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о присвоении публикует соответствующее решение в интернете, в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения о присвоении подготавливает разрешение.

В итоге суммарный срок выдачи разрешения со дня получения обращения достигает 55 рабочих дней, что соответствует практически трем календарным месяцам.

Законопроектом предлагается объединить проведение указанных процедур в один этап, выполнение которого будет занимать 40 рабочих дней со дня получения обращения.