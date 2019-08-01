Чита, 1 августа, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Лесопожарная техника, которую ранее осмотрел премьер-министр России Дмитрий Медведев, отправится в 12 районов Забайкальского края. Технику получат Агинский, Акшинский, Балейский, Газимуро-Заводский, Дульдургинский, Кыринский, Могочинский, Нерчинский, Ононский, Улетовский, Хилокский и Шелопугинский районы.

Пресс-служба губернатора Забайкальского края Председатель правительства России Дмитрий Медведев осмотрел новую лесопожарную технику в Забайкалье

Как пишет издание «МК в Чите», автопарк КГСАУ «Забайкаллесхоз» до этого года не обновлялся более пяти лет. А в 2019 году было приобретено 72 единицы техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 августа, в Читу с рабочей поездкой прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он уже побывал на площади Ленина, где осмотрел лесопожарную технику: 13 УАЗов, 14 пожарных машин, трактора, бульдозеры и другую технику.

72 спецавтомобиля приобретены для Забайкалья в рамках нацпроекта «Экология».⠀