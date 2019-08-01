Чита, 1 августа, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Забайкальский край — это аграрный регион. В советское время было 7,5 млн га сельскохозяйственных угодий. Сегодня 1 млн га непаханой земли. Об этом сегодня, 1 августа, заявил врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов на встрече премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Чите, сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

«Я благодарен, что Вы приняли решение — поручили разработать нам вместе с Минсельхозом программу восстановления и развития агропромышленного комплекса», — отметил Осипов.

Программа позволит создать широкую, массовую занятость в самых разных точках региона. Соответственно появится занятость населения на отдалённых территориях.

«Сейчас маленькие сёла умирают. Программ развития АПК вдохнёт новую жизнь в эти маленькие поселения», — считает врио губернатора Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что развитие Забайкальского края требует общегосударственного внимания ввиду накопившихся проблем.

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