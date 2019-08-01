Иркутск, 1 августа, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Обвинения в окончательной редакции предъявлены фигурантам дела о масштабной вырубке леса в заказнике «Туколонь». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по Иркутской области.

Уничтожение леса

Так, министра лесного комплекса Сергея Шеверду обвинили по статье за превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий, пособничество незаконной рубке лесных насаждений, а также за пособничество нарушению режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

«Министр лесного комплекса Иркутской области, будучи осведомленным об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области, не принял мер к расторжению договоров купли-продажи лесных насаждений на территории заказника и к прекращению незаконной рубки», — сообщили в СКР.

Вместо этого он, наоборот, способствовал незаконной заготовке древесины. В результате незаконно были вырублены леса на площади около 120 га. Ущерб составил 748 млн рублей.

Остальным фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий, незаконная рубка лесных насаждений и нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прокуратуре ранее пришлось через суд добиваться увольнения подозреваемого министра. Уголовное дело было возбуждено по итогам прокурорской проверки в июне. 6 июня 2019 года Сергей Шеверда был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» и этапирован в Иркутск.

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