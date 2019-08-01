Новосибирск, 1 августа, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Суд продлил срок содержания под стражей в отношении супруги бывшего директора клиники Мешалкна Ирины Б. Ходатайство следователей рассматривалось в Центральном районном суде Новосибирска сегодня, 1 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Как пишут «НГС.Новости», Ирины Б., которая занимала пост заместителя директора клиники по организационно-клинической работе, останется в СИЗО до 19 ноября.

Напомним, экс-директор Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Александр К. и его супруга были задержаны 3 июня в рамках по уголовного дела о крупных хищениях в клинике.