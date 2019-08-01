Екатеринбург, 1 августа, 2019, 12:15 — ИА Регнум. В Свердловской области не будет ажиотажа на теме ипотечных каникул. Об этом заявил глава уральского главного управления ЦБ РФ Рустэм Марданов на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

По мнению чиновника, мера пригодится только 1% заёмщиков. Это связано с тем, что всего просрочили задолженность по ипотеке чуть больше 2% заёмщиков, но банки применяли и применяют различные способы урегулирования ситуации, поэтому каникулами воспользуются уже не все.

Напомним, закон об ипотечных каникулах действует с 31 июля 2019 года. Заёмщик, попавший в трудную жизненную ситуации, может теперь получить отсрочку по погашению долга и процента по нему на срок до шести месяцев, а также приуменьшить или вовсе приостановить выплаты в период пользования каникулами.