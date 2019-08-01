Маунтин-Вью, США, 1 августа, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Разработчики Google Chrome планируют реализовать в браузере функции защиты от атак по сторонним каналам и слежения за пользователем, которые злоумышленник может проводить через HTTP-кэш браузера. Об этом 1 августа сообщил портал BleepingComputer.

Google Google Chrome

Они собираются разделить кэш Chrome таким образом, чтобы документ из одного источника не мог получить информацию о том, «был ли кэширован ресурс из перекрестного источника». Отмечается, что благодаря этому нововведению хакеры не смогут узнавать о том, посещали ли потенциальная жертва какую-либо веб-страницу, и не смогут осуществить атаку типа Cross-site search (XS-search). Также они не смогут получить иную необходимую им информацию.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что браузер Google Chrome может в ближайшем будущем получить собственный редактор тем. Эксперты обнаружили соответствующие функции в коде браузера Chromium, на основе которого разрабатывается Chrome.