Симферополь, 1 августа, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Стоимость арбузов в Крыму колеблется от 18 до 30 рублей за килограмм, однако высокие цены не гарантируют качество продукта. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении «Объединения потребителей России».

Крымские арбузы

По словам специалистов, на данный момент на полуострове можно приобрести арбузы практически повсеместно: в крупных супермаркетах и мелких магазинах, на рынках и вдоль трасс. Самые низкие цены можно встретить вдоль трасс на западном направлении полуострова, где местные фермеры выращивают ягоды — 18−20 рублей. В городах ягоды стоят в среднем от 22 до 25, на Южном берегу Крыма и некоторых супермаркетах цены достигают 30 рублей за килограмм.

«Главный вопрос — вопрос качества и хранения бахчевых культур. Арбузы не должны продаваться с земли, также в торговой точке должен быть оборудован навес, чтобы избежать попадания солнечных лучей на них. В случае просьбы, продавец обязан предоставить документ о соответствии продукта, которая выдаётся вырастившим его фермерам, либо заключение Ветсанэкспертизы», — уточнили в «Объединении потребителей России».

Специалисты также отметили, что на полуострове продаются, как доморощенные, так и привезённые арбузы.

«Дефицита у нас нет. Хотя привезённых арбузов на порядок больше, мы рекомендуем покупать крымские. Они, как правило, дешевле, и вкуснее. Однако не стоит приобретать их у трасс, потому что они впитывают неприятные запахи и выхлопные газы. Наличие нитратов в ягоде могут указывать неоднородная мякоть с желтоватыми прожилками», — подчеркнули в крымском «Объединении потребителей России».

Отметим, что крымчане регулярно жалуются в соцсетях на некачественные арбузы.

«Вчера купил, говорили, что с Узбекистана. Ни вкуса, ни цвета, ни запаха. А там вкусные арбузы», — пишет симферополец Михаил.

Особенно крымчане жалуются на крупные торговые сети.

«Купили на свою голову арбуз «ПУДе». В этот раз ситуация превзошла всем мои ожидания, такого «качества» я ни разу в жизни не видел», — пишет Евгений Дубинин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове арбузы продают по 15 рублей за килограмм.

Подробности: Арбузы в Саратове стоят 15 рублей, но спросом не пользуются