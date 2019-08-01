Москва, 1 августа, 2019, 11:59 — ИА Регнум. В состав батареи переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» включена портативная радиолокационная станция — мобильная система «Гармонь». Она размещается на бронеавтомобиле марки «Тигр» и может обнаруживать воздушные объекты на дальности 40−60 километров. Кроме того, создается управляемая в режиме реального времени единая боевая сеть, в которую объединены все зенитные расчеты батареи.

Kbm.ru ПЗРК «Верба»

Благодаря новому технологическому решению батарея ПЗРК может стать частью интегрированной системы противовоздушной обороны, так как у нее есть возможность подключения к сети более мощных комплексов ПВО и, соответственно, возможность получения необходимых данных уже от их средств обнаружения.

Таким образом, стрелок-зенитчик, вооруженный ПЗРК «Верба», будет располагать информацией о возможной цели до ее входа в зону поражения своего комплекса. Для отображения информации о воздушной обстановке на экране прицельного приспособления ПЗРК используется технология дополненной реальности.

Резко возросли и возможности командира взвода и командира батареи ПЗРК. Командир может заниматься распределением целей между стрелками-зенитчиками, выбирать режим ведения огня (массированный либо сосредоточенный), а также организовывать так называемые «зенитные ловушки». Теперь он оснащен переносным модулем управления, размещаемом в специальном ранце, который можно достать и разложить, получив таким образом полноценное рабочее место. Об этом пишет газета «Известия».

ПЗРК «Верба» решает задачи по уничтожению воздушных целей в тактической зоне ПВО. Он может поражать цели на высоте от 10 метров до 4,5 километров и на дальности от 0,5 километра до 6,5 километров. На вооружение ВС РФ комплекс поступил в 2015 году, он пришел на замену ПЗРК «Игла». Боевые возможности ПЗРК «Верба» превышают возможности его предшественника в полтора-два раза.