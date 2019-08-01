Казань, 1 августа, 2019, 11:57 — ИА Регнум. В Казани арестован один из подогреваемых в подготовке террористического акта в Татарии. Решение об избрании Руслану Шамшутдинову меры пресечения в виде содержания под стражей сегодня, 1 августа, вынес Вахитовский суд Казани.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

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Уточняется, что в СИЗО задержанный пробудет до 29 сентября. В ближайшее время мера пресечения будет избрана судом и второму предполагаемому террористу.

Как сообщало ИА REGNUM, теракт на одном из объектов инфраструктуры Татарии, подготовку которого вели сторонники «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) накануне, 31 июля, предотвратили сотрудники управлений МВД и ФСБ по республике.

Были задержаны двое участников местной ячейки организации. У подозреваемых изъяли взрывчатые вещества и компоненты для изготовления взрывных устройств.