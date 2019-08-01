Бишкек, 1 августа, 2019, 11:56 — ИА Регнум. «Мы ставим перед собой задачу по обеспечению чистой водой всех регионов страны до 2024 года. Обеспечение чистой водой населения — основное направление государственной политики», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на церемонии запуска проекта устойчивого развития сельского водоснабжения в Чуйской области.

Эдуард Мане. Мальчик с кувшином (фрагмент). 1862

По словам главы государства, уже определены финансовые источники на 27 млрд сомов (более 24,5 млрд рублей), и уже в ближайшие пять лет за счет средств республиканского бюджета и международных доноров чистой водой будут обеспечены в общей сложности 653 села.

«В данном направлении активная работа ведется также с международными партнерами, в числе которых КНР, Евросоюз, Швейцария, ЕБРР, Всемирный банк, Исламский банк развития, Азиатский банк развития, Саудовский фонд развития, Катарские благотворительные фонды Ас-Салам, Ас-Сафа», — подчеркнул он.