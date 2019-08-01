Новосибирск, 1 августа, 2019, 11:55 — ИА Регнум. «Горзеленхоз» Новосибирска возглавила занимавшая ранее пост директора МКУ «Центральное» Екатерина Пойкина. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на своей странице в социальной сети Facebook.

Женщина-руководитель

К своим обязанностям Пойкина приступила сегодня, 1 августа.

Как заявил Локоть, развитие зелёных зон города — важное направление, и Екатерине Пойкиной предстоит реализовывать планы по благоустройству на Монументе Славы, в сквере Героев Революции и других территориях.

https://www.facebook.com/Anatoly.Lokot/posts/1134966660224570

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Анатолий Локоть сообщил, что директор «Горзеленхоза» Александр Сумин уволился с должности, и обещал до 1 июля принять решение о новом руководителе.