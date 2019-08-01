Белгород, 1 августа, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Белгородская область планирует 12 августа 2019 года разместить государственные облигации на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в объёме 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

Долг

Приобрести долговые ценные бумаги может любое лицо. Сначала будет сформирована книга заявок инвесторов для определения цены, она откроется 6 августа 2019 года. Физические лица смогут участвовать в сделке через специальное инвестиционное приложение, где брокерский счёт можно открыть за несколько минут без визита в офис посредника. О стоимости облигаций, ставке купона и сроке обращения не сообщается.

Первый выпуск облигаций Белгородской области был размещён в 2002 году.