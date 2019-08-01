Ростов, Ярославская область, 1 августа, 2019, 11:52 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области определен подрядчик, который будет заниматься комплексным благоустройством исторической части города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок. Аукцион на проведение работ выиграла компания «Аквилон-Р», зарегистрированная в Рязанской области. Сумма государственного контракта составляет 44 миллиона 218 тысяч рублей. Победителю аукциона предстоит ремонт и реконструкция Соборной площади и улицы «Каменный мост», примыкающих к музею-заповеднику «Ростовский Кремль». Благоустройство территории предполагает замену инженерных сетей и коммуникаций, устройство газонов и цветников, оборудование территории малыми архитектурными формами — скамейками, фонарями, рекламными тумбами, обустройство однорядных парковочных мест.

Yarregion.ru Исторический центр Ростова

Как следует из официального сайта ООО «Аквилон-Р», с 2006 года компания занимается установкой охранных систем, начиная от комплексов телевизионного наблюдения и заканчивая организацией охранного освещения и охраны периметра промышленных предприятий. Анализ сайта госзакупок показывает, что ранее «Аквилон-Р» не заключал госконтракты на ремонт и реконструкцию улиц и площадей. Рязанская компания выступала подрядчиком Министерства обороны на поставку систем охраны, вела ремонт караульного помещения на комбинате Росрезерва. «Аквилон-Р» был подрядчиком администрации Ялты по ремонту здания детско-юношеской спортивной школы, но данный контракт в конце 2017 года был расторгнут по соглашению сторон.

Заказчиком работ по благоустройству Соборной площади выступает муниципальное учреждение «Родной город» городского поселения Ростов. Как сообщил ИА REGNUM директор предприятия Александр Потанин, контракт с «Аквилон-Р» будет заключен в начале августа, а сами работы начнутся в течение недели с момента его заключения. Отсутствие опыта дорожного опыта у подрядчика директор «Родного города» комментировать отказался. Срок окончания работ — до 1 октября 2019 года.