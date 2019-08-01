Калуга, 1 августа, 2019, 11:52 — ИА Регнум. В Калуге стартовала официальная торговля арбузами. В продаже они появились уже в июле, но если, например, неделей раньше цены на арбузы «кусались», так как ими торговали на рынке заезжие продавцы, то сегодня ситуация меняется, сообщает 1 августа корреспондент ИА REGNUM.

Арбузы на рынке

Калужские магазины стали постепенно наполняться сравнительно недорогой полосатой ягодой, столь желанной взрослым и детям. В настоящее время средняя цена арбуза в городе составляет около 21 рубля за килограмм. Наиболее дешёвые арбузы в крупном гипермаркете федерального значения, где их продают по 14 рублей 49 коп. Однако продавцы по секрету советуют знакомым покупателям не спешить с покупкой, ссылаясь, на то, что большинство арбузов ещё не созрели. В местном сетевом супермаркете торгуют арбузами по 18 рублей 90 коп, но они столь громадны, что не вызывают у покупателей особого желания их приобрести. Видя, что торговля затормозилась, распоряжением дирекции супермаркета арбузы стали продавать нарезанными кусками, что категорически делать запрещено. На рынке у отдельных продавцов цена за килограмм арбуза доходит до 23 рублей. В 2019 году явно не повезёт тем поставщикам, кто решит побыстрее распродать арбузы прямо с кузовов грузовиков: продавать арбузы можно только в магазинах или на рынках.

Арбузы урожая 2019 года в Калужский регион массово завозят из Ростовской и Саратовской областей. Калибр ягод — от 8 до 12 кг. Впрочем, знатоки рекомендуют выбирать арбузы среднего размера весом 5−9 кг. Слишком большой арбуз может оказаться прикормленным, а маленький — недозрелым.