Киев, 1 августа, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Украинские эксперты размышляют, кто же будет оппозицией новой власти страны с учетом того, что президентская «Слуга народа» с большим запасом формирует монокоалицию в парламенте следующего созыва, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

В частности, журналист и эксперт Вячеслав Чечило отмечает, что из «Оппозиционной платформы — За жизнь» и партии Порошенко «Европейская солидарность» настоящая оппозиция вряд ли получится, а вот «Голос» Вакарчука на эту роль подходит идеально.

«Оппоплатфома» — партия крупного бизнеса. Кто-нибудь видел химкомбинат в оппозиции к власти? Без сомнения там будут пытаться договариваться с властью, причем чаяния избирателя, конечно же, пойдут в размен самыми первыми. Как это уже было в нынешней Раде. Кроме того, против депутатов «Оппоплатформы, как и против их коллег из «ЕС», власть всегда может открыть массу уголовных дел», — анализирует ситуацию эксперт.

По словам Чечило, даже если закрыть на всё вышеперечисленное глаза, то остается один неопровержимый факт — обе «оппозиции» «очень нишевые и токсичные».

«По этой причине никакой угрозой власти они не являются. Такая оппозиция не кошмар власти, а мечта», — отмечает он.

Вместе с тем, по мнению эксперта, несмотря на заявления о возможном вхождении в правящую коалицию, оппозиция Зеленскому уже вырисовывается вполне отчетливо — это «Голос» или, точнее, люди, которые за этой «партией» стоят.

«Вся вот эта околосоросовская тусовка либерал-националистов с отличным медиаресурсом и опытом оппозиционной деятельности и будет главной оппозиционной силой страны. Именно с ней власть будет считаться и пытаться договариваться. И именно она, вполне вероятно, и поведет в свое время людей на Майдан против «режима Зеленского», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно предварительным результатам парламентских выборов, партия «Голос» музыканта Вакарчука получает 20 мандатов в Раде нового созыва — 17 по партийным спискам и еще 3 — по мажоритарной системе. «Оппозиционная платформа» получает 43 депутатских мандата, а «Европейская солидарность» Порошенко — 25 депутатских мест.