Ханты-Мансийск, 1 августа, 2019, 11:42 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске предприятия, на территориях которых произрастает борщевик Сосновского, скоро начнут платить административные штрафы. С инициативой изменений в Правила благоустройства и озеленения выступил департамент городского хозяйства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении общественных связей столицы Югры.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Борщевик

Борщевик Сосновского не только быстрораспространяющийся сорняк, но и ядовитый, опасный для здоровья населения. Волдыри от ожогов этим растением заживают неделями.

«Мы боремся с этим растением ежегодно. В 2019 году в рамках муниципальных контрактов будет организован комплекс мероприятий по его рекультивации на общей площади 17 750 кв. м, проводятся работы по откосу, вспашке и химической обработке», — сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Ханты-Мансийска Евгений Калашников.

Власти столицы Югры призывают горожан информировать местные управы при обнаружении очагов произрастания борщевика Сосновского.