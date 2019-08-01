Москва, 1 августа, 2019, 11:39 — ИА Регнум. С 1 по 4 августа Главная выставка страны — ВДНХ — будет широко отмечать 80-летие. За четыре дня на территории выставки состоятся более 50 мероприятий — концертов, представлений, выставок, встреч и даже кулинарных путешествий и научных экспериментов. В преддверии юбилея мэр столицы Сергей Собянин, назвал день рождения ВДНХ событием национального масштаба.

(сс) AKuptsova Фонтан «Дружба народов». ВДНХ

Откроется праздничный фестиваль грандиозным концертом на сцене между павильоном №1 «Центральный и знаменитым фонтаном «Дружба народов». Как утверждают организаторы, выступят все отечественные звезды. Концерт будет транслироваться одновременно на все экраны, расположенные вдоль Центральной аллеи. Его также можно будет посмотреть в эфире Первого канала.

С 1 по 4 августа в легендарном Зеленом театре ежедневно будут проходить две концертные программы: дневная — с 15:00 до 17:00, вечерняя — с 20:00 до 22:30. 1 августа посетители услышат джаз от Шера Остона и его оркестра, Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Теоны Контридзе. Также на сцену поднимутся группы «Ива Нова» и Zdob si zdub, певица Арцвик, Кубанский казачий хор, группы On-the-go, Guru Groove Foundation, исполнители Isaac Nightingale и Manizha, группа «Пицца», музыканты Муся Тотибадзе, Кравец и Alekseev.

На специально сооруженной перед павильоном № 57 все четыре дня будут выступать солисты Большого театра и Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Гурманов на площади Промышленности ждет гастрономический фестиваль «Дружба народов», где можно будет попробовать блюда национальной кухни стран СНГ.

В разных частях ВДНХ расположатся оригинальные детские игровые зоны.

С 22:00 до 00:00 посетители смогут наблюдать световое и 3D-проекционное шоу. Световая проекция на арке Главного входа расскажет историю ВДНХ: от строительства Выставки, военного и послевоенного периода, расцвета отечественной космонавтики и до наших дней. Праздничной подсветкой озарятся скульптурная группа «Рабочий и колхозница» и другие основные объекты выставки.