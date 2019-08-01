Сана, 1 августа, 2019, 12:43 — ИА Регнум. По меньшей мере 32 человека погибли в результате ракетной атаки на военный парад в йеменском портовом городе Аден в четверг, 1 августа. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщили источники в службах безопасности и здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Инцидент произошел во время торжественной церемонии, посвященной выпуску военнослужащих. Сообщается также, что при взрыве погиб командующий силами поддержки бригадный генерал Мунир Яфии, десятки человек получили ранения.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что хуситы взяли на себя ответственность за нанесение в четверг, 1 августа, ракетного удара по военному параду в Адене, где находится поддерживаемое Саудовской Аравией правительство.