Екатеринбург, 1 августа, 2019, 11:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге отклонена инициатива о проведении референдума по вопросу назначения участка земли, на котором собирались строить храм в честь Святой великомученицы Екатерины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург.рф Сквер где планировали начать строительство храма

Решение об этом было принято избирательной комиссией города.

«Рабочая группа комиссии провела проверку представленных документов и пришла к выводу о том, что выдвижение инициативы референдума не в полной мере соответствует установленному порядку», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, инициативная группа по проведению референдума обратилась в избирательную комиссию Екатеринбурга 17 июля. Было предложено вынести на городской плебисцит вопрос о статусе земельного участка возле Свердловского академического театра драмы.

Напомним, что ранее эта территория была переведена из категории земли общего пользования в категорию земельного участка религиозного назначения. На указанном месте планировалось построить храм в честь Святой великомученицы Екатерины. Однако из-за массовых протестов от идеи пришлось отказаться.

Отметим, что ранее представители общественности предлагали провести референдум по вопросу строительства храма на данном участке и даже зарегистрировали инициативную группу, но безуспешно. В проведении плебисцита было отказано.