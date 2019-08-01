Чита, 1 августа, 2019, 11:34 — ИА Регнум. За полдня с момента старта программы «Дальневосточный гектар» в Забайкальском крае подано уже 383 заявки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальневосточный гектар

Напомним, что сегодня, 1 августа, центр государственных и муниципальных услуг Читы начал приём заявок на получение Дальневосточного гектара.

В администрации региона ожидают, что наибольший интерес у жителей Забайкалья вызовут земли рядом с краевым центром — Читинском, Улётовском, Карымском районах, а также в Приаргунском, Чернышевском, Нерчинском, Сретенском, Краснокаменском и Борзинском. Всего для жителей региона с начала действия программы бесплатно доступны более 20 миллионов гектаров земли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 августа, центр государственных и муниципальных услуг в Чите посетил премьер-министр Дмитрий Медведев, который находится сейчас с рабочей поездкой в Забайкальском крае.