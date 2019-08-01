Красногорск, 1 августа, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Уровень заработной платы медицинских работников в Подмосковье за 2018 год увеличился в сравнении с 2017 годом. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Медработница

«Уровень заработной платы работников государственных учреждений здравоохранения Подмосковья за 2018 год составил 54 552 рублей, что выше 2017 года на 15,9% (47 085 рублей). Задача, поставленная Владимиром Путиным, чтобы врачи получали 200% от среднего по экономике региона, на контроле», — отметил парламентарий.

Так, размер заработной платы врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием составил 93 286 рублей; среднего медицинского персонала — 50 128 рублей; младшего медицинского персонала — 46 039 рублей.

Напомним, с апреля 2018 года врачи общей практики, участковые педиатры и терапевты Московской области получают ежемесячную доплату в размере 32 тыс. рублей.