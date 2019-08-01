Чебоксары, 1 августа, 2019, 11:32 — ИА Регнум. В Чувашии подведены итоги проверок в сфере обеспечения качества зерна и продуктов его переработки. В результате выявлено 12 партий опасного и некачественного зерна массой более 8,3 тыс. тонн. Об этом говорится в докладе управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

tpsdave Зерно

В первом полугодии проконтролировано около 50 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. В результате выявлено 12 партий некачественного и опасного зерна общей массой 8,318 тыс. тонн, в том числе три партии (0,81 тыс. тонн) были заражены амбарными вредителями (пшеница), в девяти партиях (7,508 тыс. тонн) выявлен не свойственный запах, превышением влажности и зерновой примеси (пшеница, ячмень, кукуруза).

«Указанные партии зерна были изъяты из оборота и подработаны владельцами до соответствия требованиям», — говорят в управлении.

В этом году впервые оформлены фитосанитарные сертификаты на партии продовольственной пшеницы урожая 2018 года для экспорта в Иран. В ведомстве отмечают, что «рекламации и претензии по качеству товара от грузополучателей не поступали».

Как сообщало ИА REGNUM, в I полугодии 2019 года из Чувашии отправлено на экспорт 1018 тонн зерна, в том числе по 350 тонн продовольственной пшеницы и ячменя направлено в Иран, 22 тонны кормовой вики — в Польшу, 260 тонн овса — в Латвию, 36 тонн ржаного солода — в Монголию.

Всего в Чувашии в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки специалистами Управления за шесть месяцев проведено 72 проверки, выявлено 56 нарушений, оформлено 77 протоколов об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 619 тыс. рублей, из них взыскано 528 тыс. рублей. К административной ответственности в виде предупреждения привлечено 49 индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц.