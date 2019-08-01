Минск, 1 августа, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил своему коллеги из Белоруссии Александру Лукашенко статуэтку хоккеиста, сообщает 1 августа издание «Подробно.uz».

President.gov.by Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев в государственной резиденции «Заславль». Белоруссия

31 июля главы двух государств встретились в государственной резиденции «Заславль». Лукашенко подарил своему узбекистанскому коллеге панно и традиционную рубашку с элементами белорусской стилистики.

Кроме того, сын белорусского лидера Николай вручил Мирзиёеву статуэтку зубра. Главы государств также пообщались в неформальной обстановке на территории резиденции.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Белоруссию с официальным визитом. 1 августа стороны проведут переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества.

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