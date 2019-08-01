Уфа, 1 августа, 2019, 11:27 — ИА Регнум. По состоянию на 1 августа текущего года в связи с укусами клещей за медицинской помощью обратились 8 570 жителей Башкирии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

makamuki0 Клещ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число пострадавших от взаимодействия с опасными членистоногими сократилось на 58 человек или на 0,6%. За неделю число обращений за медпомощью после укусов клещей составило 272 случая.

До настоящего времени акарицидная обработка проведена на площади 4 тыс. гектаров, что соответствует уровню предыдущего года, только в Уфе площадь обработанных территорий составила 1,356 тыс. гектаров.

ИА REGNUM напоминает, в последнюю неделю во многих регионах России фиксируется рост активности клещей и, соответственно, число обратившихся за медицинской помощью. В главном управлении Роспотребнадзора заверяют, что количество пострадавших от клещей соответствует среднемноголетним значениям, как и число заболевших энцефалитом и боррелиозом.